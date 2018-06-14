أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك ويستقبل المهنئين
يؤدي – بمشيئة الله تعالى – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله وسط مدينة الرياض.
كما يستقبل سموه في قصر الحكم عقب صلاة العيد، جموع المهنئين بالعيد ، ويتناول معهم طعام الإفطار.
وبعد صلاة المغرب يستقبل سمو أمير منطقة الرياض في قصر الحكم جموع المهنئين والمعايدين ، ثم يرعى سموه فعاليات إحتفالات عيد الفطر المقامة بمدينة الرياض .
فهد[ عدد التعليقات: 756 ] نشر منذ 2 ساعتين
كل عام وانتم بخير
مواطن[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 2 ساعتين
ربي يعطيه العافيه والصحه امير منطقة الرياض وكل عام وانتم بصحه وعافيه