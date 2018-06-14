بورشه Mission E تتحول الى تايكان الكهربائية وتنطلق في 2019

متابعات(صدى):

كشفت Mission E لأول مرة كسيارة تجريبية في عام 2015، وهي أول سيارة بورشه كهربائية وكانت في نفس الوقت أقرب إلى الإنتاج. والآن ، النسخة التجارية من هذه السيارة حصلت على اسم رسمي وهو تايكان وتم الاعلان عنه من بورشة مؤخراً خلال احتفال 70 عام على سيارات بورشة الرياضية وهذا الاسم يرتبط بالحصان الصغير كما أن له أصول أوراسية.

وعموما ، الأصل في اسم تايكان أن ينضم لعائلة سيارات بورشة باسم مشابه ليكون قريب من سيارات أمثال كايمان وماكان. وقال أوليفر بلوم، رئيس مجلس إدارة بورشة”لدينا سيارة رياضية كهربائية جديدة قوية ويمكن الاعتماد عليها. وهي السيارة التي يمكن أن تغطي باستمرار مسافات طويلة، بما يجسد الحرية.

وعند إطلاق تايكا فستأتي مع زوج من المحركات المتزامنة (PSM) التي توفر 600 حصانا ويقال إن النموذج سيصل إلى 100 كم في الساعة في أقل من 3.5 ثانية. والبطارية التي سيتم تركيبها في السيارة قادرة على إعطائها مدى تنقل يبلغ 482 كم، وذلك تمشيا مع جميع السيارات الكهربائية الأخرى الراقية في السوق اليوم.

وتايكان هي الأولى في خط السيارات الكهربائية التي ستطلقها بورشة التي ستستثمر ستة مليارات يورو في هذه السيارات بحلول عام 2022.