” أدلة جنائية ” تفيد باستخدام البنزين لحريق مخازن الانتخابات بالعراق

بغداد(صدى):

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسلمها تقرير أولي من الأدلة الجنائية يبين استخدام مادة البنزين في حريق مخازن مفوضية الانتخابات بجانب الرصافة.

وأكد اللواء ” سعد معن ” المتحدث باسم الوزارة، أن حريق مخازن المفوضية كان بفعل فاعل ومتعمد، مشيرًا إلى أن التقرير الأولي للأدلة الجنائية بين استخدام مادة البنزين في الحريق.

وأضاف ” معن ” ، أن التحقيقات مستمرة لحين الوصول إلى النتيجة والإعلان عنه في وسائل الإعلام.

وفي سياق متصل أعلن ” مجلس القضاء ” في بيان عن توقيفه ستة متهمين بالضلوع في حادث الحريق الذي التهم العشرات من صناديق الاقتراع في مخازن مفوضية الانتخابات المستأجرة من وزارة التجارة، لإيداع تلك الصناديق إلى حين حسم الإجراءات الانتخابية بصورة نهائية من قبل المحكمة الاتحادية.

ومن جانبه قال القاضي ” عبد الستار البيرقدار ” المتحدث باسم مجلس القضاء، إن إجراءات التحقيق في جريمة تزوير الانتخابات مودعة لدى هيئة النزاهة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتعلقة بالدعوى مستمرة بدقة عالية، بعيدًا عن رغبات تصفية الخصوم السياسيين عبر استغلال إمكانيات الأجهزة الأمنية لتحقيق تلك الرغبات لمصالح شخصية ضيقة على حساب مصلحة الدولة.

وفي هذا الإطار أمر رئيس الوزراء ” حيدر العبادي ” ، جميع قيادات العمليات في المحافظات بعد حادث الحريق، بتشديد الإجراءات الأمنية على مخازن مفوضية الانتخابات في بغداد وجميع المحافظات، مشيرا إلى أنه سيلاحق العصابات التي تحاول العبث بالأمن وبالانتخابات.