اكتشفي تأثير عدم انتظام الدورة الشهرية يؤثر على خصوبتك

متابعات(صدى):

تعاني الكثيرات من عدم انتظام الدورة الشهرية، فتارة تحدث مرتين أو أكثر في الشهر، فيما تنقطع لشهور متتابعة تارة أخرى، ويرجع ذلك لأسباب متعددة، لكنها خطيرة في المجمل، وتسبب مشاكل صحية كثيرة منها العقم.

وفي هذا الصدد، سنتعرف على تأثير الدورة الشهرية غير المنتظمة، وكيف تكون سببا رئيسا في العقم .

الدورة غير المنتظمة

تلاحظ بعض الفتيات عدم انتظام دورتهن الشهرية من سن المراهقة، وغالباً ما يتجاهلن المسألة، ولا يحاولون علاجها، لكننا ننصحك إذا كنت واحدة من هؤلاء الفتيات، بأن تسارعي لاستشارة الطبيب، حتى إذا كنت لا ترغبين في الحمل، فعليك الاهتمام بعلاج هذه المشكلة؛ لتتجنبي المخاطر الصحية مستقبلاً.

متلازمة المبيض متعدد التكيسات (PCOS)

من علامات هذه المتلازمة تضخم المبيضين، نتيجة لوجود التكيسات الصغيرة المليئة بالسوائل، وللأسف هي حالة خطيرة ولا يمكن غض الطرف عنها، وتعتبر الدورة غير المنتظمة من أشهر العلامات الدالة عليها، ويرجع سببها إلى السمنة، لذا عليك بعلاج السمنة أولاً.

وهناك سبب آخر، وهو تأثير نسبة الأنسولين العالية في الجسم على الإصابة بهذه المتلازمة، وبمجرد تنظيم نسبة الأنسولين في الدم، ستضمنين عدم إصابتك بالسكري من النوع الثاني، كما يحفز تنظيم الأنسولين من عملية التبويض، وبذلك تعالجين عدم انتظام الدورة الشهرية، وفي حال فشلت كل المحاولات، لا مفر من اللجوء إلى الحقن المجهري.

أسلوب الحياة العصرية

يسهم نمط الحياة العصرية في عدم انتظام الدورة الشهرية؛ نظرا لكثرة تناول الوجبات السريعة، وعدم الاهتمام بالغذاء الصحي، وتناول الخضراوات الورقية بشكل أساسي، ويرجع السبب لوتيرة الحياة المتسارعة، والبقاء في العمل لساعات طويلة، ناهيك عن النوم المتقطع وعدم أخذ القسط الكافي من النوم، كلها عناصر مجتمعة تسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، وتؤثر بالسلب على الصحة الإنجابية.

تأثير الإجهاد

يلعب الإجهاد دوراً مهما في هذه المشكلة الصحية، فقد يؤثر قلقك وتوترك على حدوث الحمل، لا سيما عند فشل محاولاتك المتعددة بصدده، لذا تحلي بالهدوء والصبر لتزيد فرص حدوث الحمل، ولا تضيعي الفرصة بالتوتر والقلق الزائدين.

علاج الإجهاد يؤثر على الخصوبة

يرتبط علاج الإجهاد والاكتئاب بالخصوبة ارتباطاً وثيقاً، بالإضافة إلى التدخين والإفراط في تناول الكحول والكافيين، تحدثي مع شريكك عن كل ما يؤرقك، وأكثري من الرياضة وحافظي على لياقتك البدنية، واحرصي على ممارسة اليوغا والتأمل باستمرار.