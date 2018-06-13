1000 ريال لرب الأسرة ضمن المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

نايف السالم(صدى):

تلقى عملاء مصرف الراجحي رسائل نصية تفيد بإيداع المكرمة الملكية التي وجه خادم الحرمي الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بصرفها، حيث تضمنت تفاصيل المكرمة التي تضمنت مبلغ ألف ريال لرب الأسرة و500 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة.

ويذكر أن خادم الحرمين وجه بمكرمة ملكية تجاوزت أكثر من 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك.