بالصور.. إغلاق مغسلة سيارات بسبب رفع اسعار الغسيل بجازان
قامت الرقابة الصحية بمتابعة من رئيس بلدية جازان عبدالرحمن العبسي بإغلاق مغسلة سيارات بسبب رفع اسعار الغسيل مع قرب حلول عيد الفطرالمبارك.
وطالبت أمانة جازان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الجميع باالإلتزام باالأسعار الثابته السائده طوال العام.
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 42 دقيقة
معود عيالي يغسلو سيارتهم بانفسهم كل اسبوع مرتين علي الاقل علشان يوفرو قروشهم للعيد والله انه غسيل السيارة اعتبرها رياضة بدنية ونشاط عضلي للجسم لان كل اعضاء جسمي تتحرك في كل اتجاه