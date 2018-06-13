بالصور.. إغلاق مغسلة سيارات بسبب رفع اسعار الغسيل بجازان

تركي السالم(صدى):

قامت الرقابة الصحية بمتابعة من رئيس بلدية جازان عبدالرحمن العبسي بإغلاق مغسلة سيارات بسبب رفع اسعار الغسيل مع قرب حلول عيد الفطرالمبارك.

وطالبت أمانة جازان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الجميع باالإلتزام باالأسعار الثابته السائده طوال العام.