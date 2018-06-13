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بالفيديو.. دب ضخم يقتحم حديقة مليئة بالأطفال

بالفيديو.. دب ضخم يقتحم حديقة مليئة بالأطفال
أوتاوا(صدى):

أثار دب اسود ضخم ، حالة من الذعر والقلق بين المواطنين بحديقة مفتوحة بمدينة فانكوفر الكندية ، عقب أن تفاجئوا بدخوله إليها في وجود عدد كبير من الأطفال .

ولم يصدر عن الدب سلوكيات عدوانية ويبدو أنه قدم بحثا عن بقايا أطعمة يتناولها، وانصرف سريعا وسط ضحكات الأطفال وذويهم الذين تعاملوا بحذر مع الموقف وراقبوه من بعيد.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 47 دقيقة

انا مبتعث في بمدينة فانكوفر الكندية ويش يكون موقفي امام المجتمع الدولي لو صادفني هذا الدب المتوحش في طريقي حتقولو المرحوم كان طيب الله يرحمه ويغفرله

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