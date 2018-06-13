أمير منطقة الحدود الشمالية يؤدي صلاة عيد الفطر

محمد السعران(صدى):

‏‎يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية – بمشيئة الله – ، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين بمصلى العيد في حي المحمدية بمدينة عرعر .

فيما يستقبل سموه أصحاب المعالي والفضيلة، ومديري الإدارات الحكومية, والقيادات العسكرية في المنطقة, وشيوخ القبائل والمواطنين المهنئين بالعيد السعيد في ديوان الإمارة ” وسط المدينة ” ، كمل يقوم سموه بمعايدة عدد من أصحاب الفضيلة , ونزلاء دار المسنين، وأبناء وذوي شهداء الواجب .

بعد ذلك يدشن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية في موقع الاحتفالات والمناسبات في حي الرفاع فعاليات ” عيدكم شمالي ” التي يبلغ عددها 32 فعالية موزعة خلال أيام عيد الفطر المبارك وتشمل كافة محافظات المنطقة .