بالفيديو.. ” قطر ” ترفض استضافة المغرب لكأس العالم مرتين وتتهم ” آل الشيخ ” بالتقصير

فهد بن عبدالله(صدى):

أظهر مقطع فيديو قديم بثته قناة أبوظبي الرياضية يثبت ما نشرته صدى يوم الإثنين الماضي، عن إستغلال شبكة ” بي إن سبورت ” القطرية لمونديال روسيا والحدث الرياضي لتمرير رسائل سياسية من خلال أراء وتصريحات الضيوف.

وجاءت تعليقات ضيف البرنامج الناقد الرياضى المغربي ” جمال سطيفي ” ، في بادئ الأمر عن ملف استضافة المغرب لمونديال 2026.

وتضمنت تصريحاته ” سطيفي ” ، إتهامات لمعالي المستشار تركي آل الشيخ بدعمه للملف الأمريكي على حساب بلد عربي.

يأتي ذلك في الوقت الذي افتقدت فيه القناة إلى المهنية وهي تمرر المعلومة دون أن تشير إلى دعم قطر عبر ممثلها ” محمد بن همام ” لملف جنوب أفريقيا في 2010 ضد الأشقاء في المغرب.

وأوضح الفيديو الذى تم تداوله سؤال مقدم البرنامج عن أسباب رفضها لدعم المغرب لاستضافة كأس العالم ” مرتين ” وفى المقابل قدمت الدعم ” للألمان ” فى المرة الأولى عام 2006 لاستضافة المونديال على حساب المغرب مما أدي إلى إلقاء اللوم على الدوحة نتيجة هذا الدعم.

وأكد ” الفيديو”، على أن هذا الدعم كان نتيجة لإتفاقات مشتركة بين ألمانيا وقطر في هذا الوقت وهي وعود ألمانية بإقامة منشأت رياضية كبيرة فى قطر إذا ما حصلوا على دعم دويلة قطر في هذا التوقيت.

والمرة الثانية التي تخاذل فيها ” الحمدين ” عن تقديم الدعم للمملكة المغربية وذلك تحقيقًا لمصالح الشخصية، جاءت بعد تصويته لجنوب أفريقيا خلال عام 2014 لإستضافة كأس العالم علي حساب دولة المغرب العربي.

وبالرغم من الرفض القطري والذى جاء مرتين بعدم دعم ملف المغرب إلا أن هناك بعض الخلايا القطرية التي تحمل المستشار ” تركي آل الشيخ ” التخلي عن دعم الملف المغربي بصفته رئيس الاتحاد العربي.

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