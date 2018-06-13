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  3. الربيعة: جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية لـ الحديدة

الربيعة: جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية لـ الحديدة

الربيعة: جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية لـ الحديدة
فهمي محمد(صدى):

قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة: تعنت ميليشيات الحوثي الإيرانية لدعوات المجتمع الدولي حيال الحديدة جعلها ميناء الحديدة محطة لنهب الشعب اليمني

وأضاف الربيعة: سكان محافظة الحديدة يعانون الحرمان من المساعدات الإنسانية بسبب الحوثيين، مؤكدًا أن دول التحالف قدمت مبادرة إنسانية جديدة بهدف وصول المساعدات إلى الحديدة.

وتابع الربيعة: جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية لـ الحديدة.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعطيكم العافية

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 2 ساعتين

جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله يحفظ ويطول بعمر ولاة امرنا افعال الخيريشهد بها كل الكون ربي يحفظ لنا ولاة امرنا

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