الربيعة: جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية لـ الحديدة
قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة: تعنت ميليشيات الحوثي الإيرانية لدعوات المجتمع الدولي حيال الحديدة جعلها ميناء الحديدة محطة لنهب الشعب اليمني
وأضاف الربيعة: سكان محافظة الحديدة يعانون الحرمان من المساعدات الإنسانية بسبب الحوثيين، مؤكدًا أن دول التحالف قدمت مبادرة إنسانية جديدة بهدف وصول المساعدات إلى الحديدة.
وتابع الربيعة: جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية لـ الحديدة.
فهد[ عدد التعليقات: 755 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيكم العافية
فيصل[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله كل خير
مواطن[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يحفظ ويطول بعمر ولاة امرنا افعال الخيريشهد بها كل الكون ربي يحفظ لنا ولاة امرنا