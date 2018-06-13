فهمي محمد(صدى):

قال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة: تعنت ميليشيات الحوثي الإيرانية لدعوات المجتمع الدولي حيال الحديدة جعلها ميناء الحديدة محطة لنهب الشعب اليمني

وأضاف الربيعة: سكان محافظة الحديدة يعانون الحرمان من المساعدات الإنسانية بسبب الحوثيين، مؤكدًا أن دول التحالف قدمت مبادرة إنسانية جديدة بهدف وصول المساعدات إلى الحديدة.

وتابع الربيعة: جسر بحري وجوي وبري من المواد الطبية والمشتقات النفطية لـ الحديدة.