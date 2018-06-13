نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الفيفي

واس(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي أول عبدالله بن حسن ساري الفيفي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعاً عن الوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان .

وعبّر سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز, عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد الفيفي عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق .