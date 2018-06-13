بالفيديو.. مراسل يتعرض لموقف محرج في يومه الأول لتغطية كأس العالم

متابعات(صدى):

تعرض مذيع فوكس سبورتس الأسترالية ، لموقف محرج على الهواء ، عقب قيام أحد الأشخاص بنفخ دخان السجائر في اذنه .

كان ” دانيال جارب ” يقوم بالتغطية لفعاليات كأس العالم في يومه الأول في روسيا، ويبدو أنه لفت انتباه أحد المشجعين.

وظهر المشجع في فيديو متداول ، وهو يقفز خلف المذيع قبل أن يقترب منه ويمسك بكتفه لينفث الدخان في أذنه، ثم غادر ولم ينس أن يبدي إعجابه بالمراسل.

وسرعان ما تمكن المراسل من استعادة رباط جأشه وواصل بث تقريره.