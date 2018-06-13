” العصيمي ” يعلق على إيقاف متسولات قيل أنهن معلمات

عادل الحربي(صدى):

علَّق المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، على ما تم تداوله بشأن إيقاف متسولات قيل أنهن معلمات، دون أن يكون إقحام الصفة الوظيفية داعِ.

وأكد ” العصيمي ” أن إقحام الصفة الوظيفية في هذا الأمر كان بهدف تحقيق انتشار إعلامي دون مراعاة لأبعاد المحتوى المنشور، مشيرًا إلى أن هذه الأمور لا يمكن فهمها إلى في سياق الرغبة للإساءة لمهنة التعليم سواء بقصد أو دون قصد.

وأوضح أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والنظامية التي تمنع ممارسة هذه التصرفات غير المسؤولة، في إشارة إلى الإساءة إلى المعلمين والمعلمات عبر تمرير مهنة التعليم ضمن مواد إعلامية تخص أفرادًا بصفاتهم الشخصية ولا تمت لصفتهم الوظيفية بصلة.