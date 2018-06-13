بالفيديو.. رئيس ملف ” أمريكا والمكسيك وكندا ” المشترك يشكر المملكة

نواف السالم(صدى):

قدَّم كارلوس كورديرو، رئيس الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، ورئيس اللجنة القائمة على ملف ترشيح أمريكا وكندا والمكسيك، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ” حفظهما الله ” ، على دعم الملف الأمريكي.

وأظهر مقطع فيديو، إشادة كارلوس كورديرو بدور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، بعد فوز الملف المشترك بتنظيم مونديال 2026.

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