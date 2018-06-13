دراسة علمية: البرازيل هي الأكثر حظًّا لحصد الكأس

ماجد محمد(صدى):

ساعات قليلة، وتبدأ مواجهات الفرق المتنافسة في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا؛ الهدف الأول لمشجعي كرة القدم، بينما عكف فريق علمي على رصد أداء الفرق بتحليل أوضاعها ووضع تنبؤات للرابحين والخاسرين في المواجهات.

وتُرجح التوقعات بأن البرازيل هي الأكثر حظًّا لحصد الكأس، باحتمال 16.6% لتتويجها، فيما حل المنتخب الألماني في المركز الثاني بـ12.8%. أما المنتخب الإسباني فحل في المرتبة الثالثة بـ12.5%.

واعتمد الباحث ” أندريس جرول ” مع زملاؤه، في جامعة دورتموند الألمانية، على طرق بيانية لرصد أداء الفرق المشاركة في كافة المسابقات التي أقيمت بين 2002 و2014، اعتدادًا بتحليلٍ يسمى ” الغابات العشوائية ” كطريقة حديثة في علم البيانات، تقيس مستوى الفرق، إلى أن تخلص إلى فريق واحد يتوج بالبطولة.

ويرى الباحثون أنفسهم الحاجة إلى مزيد من التحليلات المعقدة للتعرف بدقة على الفرق الأكثر حظًّا في كأس العالم، اعتدادًا بأن كرة القدم لا تخضع بسهولة لعلوم دقيقة.