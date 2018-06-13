حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس

تركي السالم(صدى):

تنبأت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة جازان والأجزاء الغربية من منطقتي الباحة وعسير.

وحذرت من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وذكرت الهيئة أنه لا يُستبعد تَكون السحب الرعدية خلال فترة مأ بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال المملكة.