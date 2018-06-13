دهس طفل بالباحة.. والهلال الأحمر يباشر

إبراهيم الزهراني(صدى):

صرح المتحدث الرسمي بهئية الهلال الاحمر السعودي بالباحة عماد منسي الزهراني ، بانه تلقت عمليات الهلال الاحمر على الرقم الموحد للهئية 997 بلاغ عن حالة دهس في تمام الساعة 4:36 مساء اليوم الموقع نزول الحاويه بالباحة وتم توجيه فرقه اسعافية وعند مباشرة الموقع في تمام الساعة 4:42 م استغرقت الفرقة نحو خمس دقايق فقط من قبل فرقة مركز الباحة لحين وصولها الموقع والقائد الميداني يحيى السياسي .

وبعد الكشف على الحالة ، لطفل يبلغ من العمر 13 سنه وكانت اصابته بالراس وغير مستقره وتم عمل الاسعاف بالموقع واكمال التدخل الاسعافي لحين وصول طوارىء مستشفى الملك فهد في الباحة وكان في استقبال المصاب عدد من الاطباء والتمريض وعلى راسهم المدير المناوب الاستاذ محمد راشد بالرقوش .