بالصور.. الأمطار الغزيرة تقطع الكهرباء وتسقط مجسم ” فانوس ” بارق

تركي السالم(صدى):

أسفرت الأمطار الغزيرة التي هطلت، أمس الثلاثاء، على مناطق عسير وجازان والباحة، في انقطاع التيار الكهربائي في عدد من القرى وحصول انهيارات صخرية في العديد من الطرق الجبلية في فيفاء ما أدى إلى توقف الحركة المرورية وعزل المواطنين وعدم قدرتهم على عبور الطرق جراء امتلائها بمياه الأمطار،

وتسببت الأمطار في سقوط مجسم الفانوس واقتلعت العديد من اللوحات والمجسمات الجمالية في محافظة بارق، وباشرت الفرق الأمنية والبلدية المواقع المتضررة في مختلف المحافظات للتدخل في حالات الطوارئ.

وناشدت مديرية الدفاع المدني المواطنين، في فيفاء بتوخي الحذر وتجنب عبور الطرق أو محاولة اجتياز الأودية ومجاري السيول خلال هطول الأمطار.

وصرح رئيس بلدية محافظة فيفاء الدكتور سالم بن منيف، أن البلدية تعمل وعلى مدار الساعة على تلقي بلاغات المواطنين عبر غرفة العمليات التي توجه المعدات اللازمة للمواقع المتضررة في وقت قياسي، لافتاً إلى أن الفرق البلدية باشرت أمس جميع المواقع المتضررة وعملت على صيانتها وتنظيفها من مخلفات الأمطار.

ومن جانبها، وفسرت بلدية بارق في حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن سقوط مجسم الفانوس الجمالي يعود إلى الرياح الشديدة المصاحبة للأمطار، موضحة أن المجسم وقع خارج حرم الطريق دون أن يتسبب في أي إصابات أو تلفيات.