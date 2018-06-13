مصرع طفل صعقا بالتيار الكهربائي بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

لقى طفل برماوي حتفه، بعدما صرعَه التيار الكهربائي، فيما نجا شقيقه بعد أن كانا يلهوان في مياه الأمطار المُتجمعة داخل مُصلى العيد في الحوية شمال محافظة الطائف.

ووقعت الحادثة أثناء تواجد شركة الصيانة المُتعاقدة مع الأوقاف والتي تقوم بتشغيل وتجربة الكهرباء دون تأمين الموقع والذي تُرك أحد أبوابه مفتوحًا، فيما يُنتظر إحالة مُعاملة الواقعة للنيابة العامة بعد ثبوت الإهمال والقصور الذي كانت عليه الشركة .

وقال والد الطفل الضحية: ” لم تتخذ الشركة الخاصة بصيانة المُصلى وسائل السلامة أثناء عملها، ولم تقُم بإخلاء المكان والتأكد منه أثناء التشغيل للتيار الكهربائي، كما أنها لم تؤمن المُصلى وتركت بابه مفتوحًا ومهيئًا لدخول الأطفال المجاورين، وهو ما حدث فعلًا ” .

يُذكر أن الأمطار الغزيرة الأخيرة والتي شهدتها ” الحوية ” شمال الطائف قبل حوالي خمسة أيام ، تسببت في تجمع مياهها وبكميات كبيرة داخل مُصلى العيد الواقع بشارع الستين مُقابل مباني جامعة الطائف.

وكانت قد تجمعت تلك المياه راكدة دون أن يتم شفطها، لحين حضور الشركة المُتعاقدة مع إدارة الأوقاف والمساجد بالمحافظة لصيانة المُصليات ليلة البارحة، حيث قاموا بفتح أحد أبواب المُصلى وتركوه مفتوحًا، حيث بدأوا العمل من أجل التشغيل التجريبي للكهرباء استعدادًا لتهيئتها لصلاة العيد، وأثناء ذلك دخل طفلان شقيقان، أحدهما ” عادل عبدالرب ” 10 سنوات، والثاني ” عوض عبدالرب ” 5 سنوات، وهما من الجنسية البرماوية، وأخذا يلهوان بمياه الأمطار، حينها أطلقت الشركة التيار الكهربائي للمُصلى والذي ضربَ الطفلين الشقيقين، أحدهما ” عادل ” لقيَ مصرعه، والثاني ” عوض ” نجا من الموت.