صورة سيلفي تنهي حياة زوجين برحلة سياحية

لندن(صدى):

انتهت محاولة زوجان بريطانيان لالتقاط صورة سيلفي أثناء رحلة سياحية لهما في البرتغال ، بطريقة مأساوية ، انهت حياتهما .

وكان الزوجان في رحلة سياحية بالبرتغال، فقدا توازنهما قرب جدار سياحي يطل من الأعلى على شاطئ البحر.

وقالت السلطات في منطقة إيريسيرا البرتغالية في بيان إعلامي ،من الممكن أن يكون الهاتف قد وقع من يد أحدهما فحاولا أن يستعيداه لكن محاولتهما باءت بالفشل وانحدرا إلى الهاوية.

ووجدت عناصر الإنقاذ هاتف أحد الزوجين على الجدار، أي أنهما توقفا للحظة حتى يلتقطا صورة “سيلفي”، لكنها محاولتهما آلت إلى نهاية مأساوية.

وسبق لعدد من السياح أن وقعوا من الجدار السياحي في المنطقة البرتغالية، كما أن أشخاصا كثرا في العالم يلقون مصرعهم سنويا أثناء محاولتهم التقاط صور سيلفي في مناطق مرتفعة أو محفوفة بالخطر .