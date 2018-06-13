” الكفاح القابضة” تعلن عن وظائف هندسية وإدارية شاغرة في الخبر

فاطمة المالكي(صدى):

نشرت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية – عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها في محافظة الخبر.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على المسميات التالية؛ مشرف مدني لمراقبة الجودة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي مجال ذو الصلة ، مدير مستودع: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الخدمات اللوجستية، أو إدارة سلسلة التوريد)، أخصائي التسويق الرقمي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، والتسويق الرقمي، والإعلان، والاتصالات) .

وأفادت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 يونيو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 أغسطس 2018م ، لافتة إلى أن التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن للراغبي في الوظائف الدخول على الرابط التالي: هنا