بعد طعنهما أمام منزلهما.. المصابان في حادث تفحيط عسير يغادران المستشفى

أبها(صدى):

شهدت قرية ” فرشاط ” بعسير، منذ عدة أيام، إقدام مفحطون على طعن مواطنين؛ لإعتراضهم على ممارسة ” التفحيط ” بالقرب من منزليهما، فيما غادر، اليوم الأربعاء، الشخصين المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم وتحسن حالتيهما.

وأوضحت مصادر، أن مستشفى محايل العام استقبل مؤخرًا شخصين، أحدهما 38 عاماً والآخر 29، وبهما إصابات ناتجة عن الطعن بآلة حادة وتراوحت مدة الشفاء لكل منهما بين 7-10 أيام ما لم تحدث هناك مضاعفات، وقام المستشفى في حينها بإبلاغ مخفر شرطة خميس مطير التابع لشرطة محايل بالواقعة.

وكشفت التفاصيل، أن الشخصين لحقا بأحد المفحطين قام بالتفحيط أمام منزلهما في وقت متأخر من الليل لينكرا ما قام به لتبدأ مشادة كلامية انتهت بتعرضهما للطعن بآلات حادة من أشخاص تعذر التعرف عليهم من قبل المصابين نظراً لأن الاشتباك تم في مكان مظلم، بينما شرعت الجهات الأمنية في البحث ومحاولة الاستدلال على الجناة.

وأضافت أنه، تم القبض على صاحب السيارة المشتبه بها والتي كان يقودها حدث تم استجوابه بحضور ولي أمره وأحيل لدار الملاحظة إلا أنه أعيد لعدم تعرف المدعين عليه؛ مؤكدةً أن عمليات التحقيق والبحث لا تزالان جاريتين في محاولة للوصول إلى الجناة.

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