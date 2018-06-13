قبل 24 ساعة من انطلاق المونديال.. إقالة مدرب إسبانيا

طلال الغامدي(صدى):

تنطلق فعاليات كأس العالم 2018 في روسيا المشارك بها المنتخب الإسباني، غدًا الخميس، بينما جاء قرار مفاجئ من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بإقالة جولين لوبيتيجي، من منصبه كمدير فني للمنتخب الإسباني، وذلك قبل يومين من مباراة الفريق أمام نظيره البرتغالي في بداية مشواره بالمونديال.

وكان فريق ريال مدريد الإسباني، أعلن تعاقده مع المدرب الإسباني مساء الثلاثاء، مما دفع الاتحاد إلى إقالته من منصبه بعد يوم واحد فقط من إعلان لوبتيجي مدرباً للنادي الملكي، وذلك في مؤتمر صحفي.

وأوضح ” روبياليس ” في المؤتمر الصحفي: ” مفاوضات لوبيتيجي مع ريال مدريد جرت دون علم الإتحاد الإسباني، هناك أُسس واضحة يجب الوفاء بها ” ، متابعًا: ” لا أشعر بالخيانة من طرف لوبيتيجي بل أن عمله مع المنتخب لا تشوبه شائبة، لكن المزعج هو أنه كيف تم ذلك دون علم الإتحاد الإسباني، وعلينا أن نعمل على سلسلة من القرارات قبل يومين من كأس العالم، هناك الكثير من العمل لنقوم به. ”

وتابع رئيس الاتحاد الإسباني: ” لدي علاقة وثيقة مع لاعبي المنتخب كما هو الحال مع لوبيتيجي، إنه قرار مُعقد للغاية، نحن في وضعٍ مُعقد ولكن اللاعبين والجهاز الفني الجديد سيقومون بكل ما هو ممكن لإيصال المنتخب إلى أبعد مدى. ” مضيفًا: ” المنتخب هو ملك لجميع الإسبان، لا يمكنك أن تتخذ هذا القرار قبل يومين أو ثلاثة من بدء كأس العالم ولذلك أُجبرنا على إقالته، أنا مُعجب كثيراً بجولين لوبيتيجي واحترمه للغاية، أرى أنه مدرب ممتاز ولهذا السبب فإن قرار الإقالة صعب. ”

وأكد قائلًا: ” لا يمكن لأحد العاملين في الإتحاد الإسباني بأن يتفاوض مع طرف آخر ويُخبرنا قبل الإعلان الرسمي بـ5 دقائق، كان يجب أن نقوم بردة فعل، أنا متأكد من أن اتخاذ قرار الإقالة في مثل هذا الوقت سيجعلنا أكثر قوة. ” لافتًا إلى أنه: ” إذا رغب أحد في التفاوض مع أحد العاملين لدينا فعليه الحديث مع الإتحاد الإسباني، المنتخب هو الأهم وكأس العالم هي البطولة الأكبر، الإتحاد الإسباني كان بعيد عن كل ما جرى من مفاوضات، لقد تصرفنا بضمير ومسؤولية. ”

واختتم حديثه مؤكدًا: ” إنه قرار صعب وكان يجب أن نُنهي عملنا مع لوبيتيجي ونحن في القمة، لكن لسنا من يحدد ذلك، نحن حميعاً متأسفون ولكن علينا التفكير بما هو في صالح الإتحاد الإسباني والمنتخب، من اليوم سوف نُجدف معًا للأمام. ”