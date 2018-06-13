وظائف إدارية شاغرة بشركة ” دناتا ” للسفر والسياحة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر شركة ” دناتا ” الإماراتية للسفر والسياحة، وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، للعمل في فروع الشركة بالمملكة ” دناتا السعودية ” في محافظة جدة، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– المدير الإقليمي.

– تنفيذي مبيعات.

وأتاحت الشركة، التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من تاريخ 11 يونيو 2018م، ويستمر حتى تاريخ 11 يوليو 2018م، مبيّنة أنه يمكن التقديم والإطلاع على تفاصيل وشروط تلك الوظائف، عبر الرابط التالي:هنا .