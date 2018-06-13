القحطاني للجزيرة: لنا جنود يحبون الموت مثل حبك للفجور والتآمر
فنّد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي مرتبة وزير، والمشرف على مركزالدراسات والشؤون الإعلامية، ادعاءات قناة الجزيرة القطرية بشأن إدانة الكونجرس الأمريكي لوجود المملكة والإمارات في الحديدة لتخليص اليمن من مليشيا الحوثي الإيرانية.
وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مستنكرًا أفعال قناة ” تنظيم الحمدين ” المشينة وتضليلها: ” الصغير يصرخ.. يحرض العالم على مجاهدي هذا الزمان.. اخسأ فلن تعدو قدرك.. ”
وتابع ” القحطاني ” ، مؤكدًا: ” لو اجتمع الإنس والجان على أن يثنوا مليكنا وولي عهدنا عن أمر فيه صالح بلادنا وحماية حدودنا ما قدروا على ذلك بإذن الله. وأن لهم جنودًا: يحبون الموت مثل حبك للفجور والخساسة والتآمر والنذالة. ”
ماجد[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 52 دقيقة
صح كلامك الله يبيض وجهك
عمار[ عدد التعليقات: 233 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يحفظهم ويعطيهم العافية يارب وينصرهم ع الاعداء
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17417 ] نشر منذ 48 دقيقة
من المؤكد ان تحرير الحديده او اي تقدم ونصر لشرعيه في اليمن يثير غضب الاعداء كنظام الحمدين الخسيس وقنواته وابواقه المأجوره وكذلك ايران و قنواتها الخسيس فهؤلاء جميعا يدعون الكذب ومستمرين فيه الى ان يتم دفنهم في قبورهم قريبا ان شاء الله