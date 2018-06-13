القحطاني للجزيرة: لنا جنود يحبون الموت مثل حبك للفجور والتآمر

طلال الضوي(صدى):

فنّد سعود القحطاني، المستشار بالديوان الملكي مرتبة وزير، والمشرف على مركزالدراسات والشؤون الإعلامية، ادعاءات قناة الجزيرة القطرية بشأن إدانة الكونجرس الأمريكي لوجود المملكة والإمارات في الحديدة لتخليص اليمن من مليشيا الحوثي الإيرانية.

وقال ” القحطاني ” عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” مستنكرًا أفعال قناة ” تنظيم الحمدين ” المشينة وتضليلها: ” الصغير يصرخ.. يحرض العالم على مجاهدي هذا الزمان.. اخسأ فلن تعدو قدرك.. ”

وتابع ” القحطاني ” ، مؤكدًا: ” لو اجتمع الإنس والجان على أن يثنوا مليكنا وولي عهدنا عن أمر فيه صالح بلادنا وحماية حدودنا ما قدروا على ذلك بإذن الله. وأن لهم جنودًا: يحبون الموت مثل حبك للفجور والخساسة والتآمر والنذالة. ”