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” الخضيري ” : لم نتمكن من رصد شروق الهلال صباح اليوم

” الخضيري ” : لم نتمكن من رصد شروق الهلال صباح اليوم
حمود العنزي(صدى):

كشف الرائي عبدالله بن محمد الخضيري، مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، أن وحدة الرصد الفلكي بالمرصد لم تتمكن من رصد شروق الهلال صباح اليوم الأربعاء 13 يونية.

حيث أوضح ” الخضيري ” أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكن من رصد شروق الشمس إلا بعد مضي 5 دقائق من شروقها؛ وذلك لكثافة الغبار والتلوث بمنطقة الرصد.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 38 دقيقة

اللهم تقبل منا صيامنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا

[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 37 دقيقة

نتمني أن يتحسن الجو 🙌🙌

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