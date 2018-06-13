” الخضيري ” : لم نتمكن من رصد شروق الهلال صباح اليوم
كشف الرائي عبدالله بن محمد الخضيري، مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، أن وحدة الرصد الفلكي بالمرصد لم تتمكن من رصد شروق الهلال صباح اليوم الأربعاء 13 يونية.
حيث أوضح ” الخضيري ” أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكن من رصد شروق الشمس إلا بعد مضي 5 دقائق من شروقها؛ وذلك لكثافة الغبار والتلوث بمنطقة الرصد.
طلال[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 38 دقيقة
اللهم تقبل منا صيامنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
خديجه[ عدد التعليقات: 600 ] نشر منذ 37 دقيقة
نتمني أن يتحسن الجو 🙌🙌