” الخضيري ” : لم نتمكن من رصد شروق الهلال صباح اليوم

حمود العنزي(صدى):

كشف الرائي عبدالله بن محمد الخضيري، مدير المرصد الفلكي بجامعة المجمعة، أن وحدة الرصد الفلكي بالمرصد لم تتمكن من رصد شروق الهلال صباح اليوم الأربعاء 13 يونية.

حيث أوضح ” الخضيري ” أن وحدة الرصد الفلكي لم تتمكن من رصد شروق الشمس إلا بعد مضي 5 دقائق من شروقها؛ وذلك لكثافة الغبار والتلوث بمنطقة الرصد.