بالفيديو.. فرحة فتاة تقود سيارتها بعد استلامها رخصة القيادة

نايف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو، نشره مركز التواصل الحكومي، جولة متدربة على قيادة السيارات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معبرة عن سعادتها خلال الفيديو بعد إستلامها رخصة القيادة، قائلة: ” إنه يوم يسجل في التاريخ ” .

وتدعى المتدربة حصة خالد العجاجي، والتي أكدت أن إجراءات استخراج رخصة القيادة كانت سهلة وواضحة، مبيّنة أن أكثر شيء متحمسة له بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة، هو السياحة الداخلية، وزيارة المناطق الأثرية والتراثية بالمملكة.

جدير بالذكر، أنه من المقرر تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات بشكل فعلي، في العاشر من شوال المقبل.