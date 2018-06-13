بالفيديو.. فرحة فتاة تقود سيارتها بعد استلامها رخصة القيادة
وثق مقطع فيديو، نشره مركز التواصل الحكومي، جولة متدربة على قيادة السيارات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، معبرة عن سعادتها خلال الفيديو بعد إستلامها رخصة القيادة، قائلة: ” إنه يوم يسجل في التاريخ ” .
وتدعى المتدربة حصة خالد العجاجي، والتي أكدت أن إجراءات استخراج رخصة القيادة كانت سهلة وواضحة، مبيّنة أن أكثر شيء متحمسة له بعد تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة، هو السياحة الداخلية، وزيارة المناطق الأثرية والتراثية بالمملكة.
جدير بالذكر، أنه من المقرر تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارات بشكل فعلي، في العاشر من شوال المقبل.
طلال[ عدد التعليقات: 1194 ] نشر منذ 54 دقيقة
الله يسترها علينا ويحمينا ويكفينا الشرور يااارب 😂😂🙌
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17417 ] نشر منذ 54 دقيقة
الف الف مبروك
ولا تنسي مدائن صالح جميله كمكان اثري وتاريخي
ماجد[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ 53 دقيقة
وووسع وسع للحوادث 🤦♂️😏
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 5751 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يحمينا ويسهل امرنا ☺️