الحارثي .. عام من النماء والإزدهار والعزم بمناسبة ذكرى ولاية العهد

بمناسبة مرور عام على مبايعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد صاحب الرؤية العصرية والجريئة للمستقبل وصاحب الحزم الذي لا يتردد عن إتمام القرارات الحاسمة لدهائه وحنكته السياسية وخبرته ونظرته الثاقبة حتى اصبح حديث قادة وزعماء الدول العظمى وحديث الإعلام السياسي والإقتصادي.

عاماً من مبايعة سمو ولي العهد الذي اثبت انه جدير بالمبايعة لقوته وحزمه وتصديه لكل من يحاول المساس بوحدة الأمتين الإسلامية والعربية أو بتلاحم أبناء الوطن مع قيادته الحكيمة.

عاماً من مبايعة صاحب الرؤية التي ستجعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة والمنتجة في شتى المجالات حتى أصبح عراب الإقتصاد في المملكة بتكاتف الجميع والكل يتذكر كلمة سموه (طموحنا عنان السماء) أصبح الطموح واقعاً برؤيته في زيادة حجم الاقتصاد السعودي ومشاركة المرأه في سوق العمل وخفض معدل البطالة والاهتمام بالثقافة والترفية

وزيادة الطاقة الإستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن والعمل على جعل المملكة من الدول المصنعة والمنتجة وجعلها كذلك بيئة جذابة للمستثمرين والسائحين.

وبعد هذا الجزء البسيط من انجازاته نتطلع لتكاتف الجميع مع سمو ولي العهد للدفاع عن هذا الوطن ولتحقيق رؤية ٢٠٣٠ التي طالما حلمنا بها وستصبح واقعا بعون الله تعالى.

ختاماً خاطرة بهذه المناسبة:

بينك وبين الوقت يالفارق سباق

والمستحيل بعام اصبح حقيقه

ياموقف الدنيا واهلها على ساق

والحمل محدٍ غير متنك يطيقه