نصائح ذهبية لشعر منسدل ومقاوم للرطوبة

أماني الغامدي(صدى):

كل امرأة تبحث عن نصائح أو طرق تساعدها في فرد شعرها والتمتع بخصل منسدلة ومقاومة للرطوبة، لا داعي للقلق أو الحيرة بعد اليوم، حيث قدَّم خبراء بعض النصائح الفعّالة التي تضمن لك تحقيق تلك الغاية بمنتهى السهولة والأريحية.

وفيما يلي أبرز هذه النصائح:

– الاستعانة بأنواع شامبو وبلسم مميزة بدلاً من إخضاع خصل الشعر للمجففات ومكاوي الشعرالتي عادة ما تضر بها أكثر مما تفيدها. ولهذا يكون الشامبو والبلسم خياراً أفضل عند غسل الشعر بفضل ما تحتويه الأنواع المميزة منها من فيتامينات، معادن وزيوت تعود على الخصل بكثير من الفوائد.

– شراء بلسم فرد مميز النوع والجودة، حيث يصنع ذلك البلسم فارقًا كبيرًا فيما يتعلق بتعزيز نمو الشعر وحمايته من تلف الحرارة وفرده في الأيام الحارة والرطبة.

– الاهتمام قدر المستطاع بتجفيف الشعر بعد غسله، وهي النصيحة التي يؤكد عليها مصففو الشعر باستمرار لأن من أسرار فرد الشعر بشكل مميز هو التأكد من تجفيفه قبل الخروج في أجواء حارة، رطبة أو ممطرة، وهو أمر يجب الاهتمام به.

– تقسيم الشعر إلى أجزاء أثناء تصفيفه، وهي خطوة معروفة وقد تفيد أكثر السيدات من صاحبات الشعر الكثيف أو المجعد، لكن يتعين على الكل تطبيقها والاستفادة منها.

– استخدام الفرشاة المناسبة، وينصح هنا بالاستعانة بنوعية الفرش المدورة، نظراً لفعاليتها.

– الاهتمام بتجفيف وفرد الخصل في نفس الوقت لأن ذلك ينجز العملية بشكل أسرع.

– شراء مكواة خاصة بفرد وتصفيف الشعر من النوع الجيد لأنها ستوفر عليكِ الكثير.

– الاستعانة بأنواع الرذاذات التي توفر الحماية للشعر من الحرارة، وهو الرذاذ الذي يجب وضعه على كل طبقة من الشعر قبل استخدام مكواة الفرد والتصفيف مباشرةً.

– الاهتمام بوضع قدر قليل من الماء على الصدغين بعد الانتهاء من تجفيف الشعر وفرده وذلك لتجنب تموج خصل الشعرالموجودة حول الوجه عندما يفرز الجسم عرقاً.