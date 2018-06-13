النصر يقترب من اتمام صفقة ” كينو “

ماجد محمد(صدى):

ذكرت تقارير صحفية برازيلية، أن نادي النصر اقترب من اتمام صفقة اللاعب كينو، لاعب فريق بالميراس، عقب أن رفعت إدارة العالمي عرضها إلى 10 ملايين يورو؛ حيث قدمت عرضًا سابقًا بقيمة 8 ملايين يورو، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت التخلي عن لاعبها، ليتم تقديم عرض جديد ورفع القيمة المالية، وهو ما جعل إدارة بالميراس بدأت تفكر في الأمر.

ويعد ” كينو ” أحد أبرز لاعبي 2018 مع فريقه، حيث قدم أداءًا متميزًا للغاية جعله محطَّ أنظار عدد من الأندية البرازيلية والعربية، كما شارك مع فريقه الموسم السابق في 32 مباراة سجل 11 هدفًا وصنع 6 رؤية ويتميز اللاعب بالسرعة والمهارة والتسديد بكل قدميه وكان هدفًا للنصر منذ فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي.

وعلى جانب آخر، بدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في فريق أميركا البرازيلي في 2011، واستمر معهم لمدة موسم شارك في مباراتين فقط ولم يسجل فيهما، ثم انتقل بعد ذلك إلى ” بوتافوغو ” السلفادوري لمدة موسم، شارك معهم في 15 مباراة سجل فيها 4 أهداف، والموسم الذي يليه عاد إلى البرازيل من بوابة أكويا دي مارابا ليشارك في 20 مباراة ويسجل 7 أهداف.

وانتقل ” كينو ” إلى ” ساو خوسي ” في 2014، ومنه إلى بارانيا على سبيل الإعارة، ليشارك في 10 مباريات ويسجل هدفًا وحيدًا، وبعدها انتقل إلى سانتا كروز في نفس الموسم على سبيل الإعارة أيضًا ليشارك في 25 مباراة ويسجل 4 أهداف، ثم انضم إلى فريق أطلس المكسيكي في 2015 ليشارك معهم في 14 مناسبة لم ينجح في تسجيل أي هدف وقتها، لينتقل في الموسم نفسه إلى ” بونتي بريتا ” على سبيل الإعارة وشارك معهم في 15 مباراة وسجل هدفًا وحيدًا.

عاد لاعب بالميراس الحالي، في عام 2016 إلى سانتا كروز مرة أخرى على سبيل الإعارة ليشارك معهم في 61 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا، وبعدها انتقل إلى بالميراس في 2017 وحتى الآن شارك بقميصهم خلال 78 مناسبة، نجح في تسجيل 17 هدفًا.