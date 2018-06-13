” العمل ” : يجب تسديد المقابل المالي للعمالة الوافدة قبل شطب السجل التجاري
وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسات الراغبة في شطب السجل التجاري، بسداد فروقات المقابل المالي للعمالة الوافدة لديها.
وعن الشروط التي وضعتها الوزارة لشطب السجل التجاري للمؤسسة، عدم وجود عمالة على رأس العمل بالمؤسسة، وألا تكون هناك تأشيرات صادرة لم تُستخدم بعد، وألا توجد طلبات لنقل خدمات أو طلبات استقدام تحت الطلب.
طلال[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 27 دقيقة
صاحب العمل الحر مغلوب على امره .. وتفرد عليه العضلات ويجلدددد جلد بالانظمة والضرايب والرسومات .. مع تصفيق وتطبيع اعلامي ويتهم بانه سبب التستر وسبب البلاوي كله الله يكون بعونهم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 587 ] نشر منذ 26 دقيقة
ألغى السجل التجاري لخسارته طيب ماذا تريد وزاره العمل بعد هذا تريد توقيف خدماته او خساره على خساره لم يشطب السجل التجاري الا لخسارته اذا تكفي خسارته وشطب سجله الله يسهل عليه
عمار[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 26 دقيقة
هالاشكال سبب تعطيل التنميه في البلد متبطحين عندنا اكلين شاربين ويبغا السوق بكيفه اسئلك وش قدمو الحضارم لليمن ولاشي يذكر تلاعبكم وجشعكم والتستر انتهى زمانه
خديجه[ عدد التعليقات: 593 ] نشر منذ 26 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل