” العمل ” : يجب تسديد المقابل المالي للعمالة الوافدة قبل شطب السجل التجاري

نايف السالم(صدى):

وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المؤسسات الراغبة في شطب السجل التجاري، بسداد فروقات المقابل المالي للعمالة الوافدة لديها.

وعن الشروط التي وضعتها الوزارة لشطب السجل التجاري للمؤسسة، عدم وجود عمالة على رأس العمل بالمؤسسة، وألا تكون هناك تأشيرات صادرة لم تُستخدم بعد، وألا توجد طلبات لنقل خدمات أو طلبات استقدام تحت الطلب.