تحذير إلى النساء.. النعال الصيفية خطر داهم!

أماني الغامدي(صدى):

أكدت دراسة حديثة ، إن المشي بالنعال الصيفية يشكل ضغطا على أصابع القدمين، فيسبب متاعب صحية يستغرق شفاء بعضها فترة زمنية طويلة تصل إلى أشهر.

وبحسب الباحثة في مركز ” فوريست بابتست ” الطبي في نورث كارولينا، كاميلا لوت، فإن المشي بالنعال يسبب متاعب عدة، مثل آلام الظهر والتهاب الوتر الأخيل وعظمة تسمى ” الظنبوب “.

ويسبب المشي بالنعال مرضاً يسمى التهاب اللفافة الأخمصية، وهو التهاب في الرباط الذي يحمي أخمص القدم، ويتطلب الشفاء منه قرابة العام.