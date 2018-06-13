تحذير إلى النساء.. النعال الصيفية خطر داهم!
أكدت دراسة حديثة ، إن المشي بالنعال الصيفية يشكل ضغطا على أصابع القدمين، فيسبب متاعب صحية يستغرق شفاء بعضها فترة زمنية طويلة تصل إلى أشهر.
وبحسب الباحثة في مركز ” فوريست بابتست ” الطبي في نورث كارولينا، كاميلا لوت، فإن المشي بالنعال يسبب متاعب عدة، مثل آلام الظهر والتهاب الوتر الأخيل وعظمة تسمى ” الظنبوب “.
ويسبب المشي بالنعال مرضاً يسمى التهاب اللفافة الأخمصية، وهو التهاب في الرباط الذي يحمي أخمص القدم، ويتطلب الشفاء منه قرابة العام.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17407 ] نشر منذ 21 دقيقة
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