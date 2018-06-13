” فيسبوك ” تتيح ميزة جديدة لمستخدميها

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” فيسبوك ” ، عن سماحها لمستخدميها بمراجعة الشركات التي تبث إعلانات على الشبكة، وإتاحتها حظر تلك الشركات التي تتلقى ردود فعل سلبية كبيرة.

حيث أكدت الشركة، أنه يمكن لمستخدمي ” فيسبوك ” ترك رد فعلهم على الإعلانات التي يشاهدونها تحت عنوان ” النشاط الإعلاني ” ، مما يعطي وسيتم الفرصة للمعلنين للتحسين قبل اتخاذ إجراء آخر بتقليص كم الإعلانات التي يمكن نشرها من قِبل هذه الشركة.

وعن هذه الميزة الجديدة التي وفرتها ” فيسبوك ” لمستخدميها، قالت الشركة: ” نعتقد أن هذه الوسيلة ستعطي الناس قدرًا أكبر من الثقة في الشركات التي يتفاعلون معها ” .

جدير بالذكر، أن هذه الخطوة جاءت بهدف التصدي للإعلانات المضللة للمستخدمين، والتي تدفعهم لشراء سلع أو خدمات رديئة من نوعها، وكذلك وضع حد للشركات التي لا تسلم منتجاتها في الموعد المحدد للمستهلكين.