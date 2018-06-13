بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب اعتدى على فتاة بالضرب المبرح في الشارع

موسكو(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، للحظة هرب شاب عندما حاول آخر الاعتداء عليه، بعدما اعتدى على فتاة بالضرب المبرح في الشارع بروسيا.

أظهر مقطع الفيديو ، مشاجرة عنيفة بين شاب وفتاة في أحد الحدائق العامة، حيث انهال الأخير بالضرب المبرح عليها، وعندما حاول أحد الأشخاص التدخل وفض العراك فر الأخير هاربا من المكان.