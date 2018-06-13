بالفيديو.. رد فعل صادم لشاب اعتدى على فتاة بالضرب المبرح في الشارع
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، للحظة هرب شاب عندما حاول آخر الاعتداء عليه، بعدما اعتدى على فتاة بالضرب المبرح في الشارع بروسيا.
أظهر مقطع الفيديو ، مشاجرة عنيفة بين شاب وفتاة في أحد الحدائق العامة، حيث انهال الأخير بالضرب المبرح عليها، وعندما حاول أحد الأشخاص التدخل وفض العراك فر الأخير هاربا من المكان.
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3911 ] نشر منذ 55 دقيقة
الديك اللي يستقوي على الحمام-يجي صقر ينتف ريشه-
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17407 ] نشر منذ 52 دقيقة
حتى هي ما قصرت فيه ونفعها انها اطول منه