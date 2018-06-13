تعرف على القنوات التي ستبث لقاء الأخضر ضد روسيا بالمونديال

نواف السالم(صدى):

تنطلق المباراة الافتتاحية لكأس العالم في روسيا، المقررة بين المنتخب الروسي صاحب الأرض والمنتخب الوطني، مساء غد الخميس، في استاد لوجنيكي بالعاصمة موسكو؛ حيث تستضيف روسيا فعاليات المونديال على 12 استادًا في 11 مدينة، خلال الفترة ما بين الـ14 من يونيو والـ15 من يوليو.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية والبحرين وفلسطين والعراق وقطر، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر والسودان، كما ستذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1، وبي إن سبورت ماكس 2 ، وعلى قناة الشبكة المفتوحة.

بينما تذاع المباراة على القنوات المفتوحة الناقلة لكأس العالم، وهي قنوات إيدمان أذربيجان وAZ TV، قناة ZDF ، قناة irib varzesh و irib tv على قمر عرب سات، وعبر قناة TRT 1 HD على القمر التركي.