بالفيديو.. ممثلة مصرية تؤكد: أنا من نسل الرسول ﷺ

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الممثلة المصرية عفاف شعيب، عن نسبها للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ، موضحة أن اسمها بالكامل ينتهي بـ ” مدين شعيب ” ، ولكنها نادرًا ما تتحدث عن ذلك، ولا تفضل ذكره كثيرًا.

حيث قالت ” شعيب ” خلال لقاء تليفزيوني لها مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي، على فضائية ” دريم 2 ” المصرية: ” أنا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم ” ، مبينة أنها ارتدت الحجاب بعد ترددها على العلماء ومجالس العلم لمدة طويلة، كي يمكنها ذلك من فهم الإسلام على حقيقته.

وأكدت الفنانة المصرية، أنها من عائلة محافظة ومتدينة إلى حد كبير، لافتة إلى أن والدها يواظب على أداء الصلوات في أوقاتها، فيما أشارت إلى إلتزامها بالصلاة حتى قبل ارتدائها الحجاب.