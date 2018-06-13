بالفيديو.. كلبان يفتكان بأحد المارة ويسقطانه مصابا

كييف(صدى):

هاجم كلبان ثائران أحد المارة ليفتكا به ويسقطانه مصابا، بعدما أثار غضبهما لسبب غير معلوم أثناء سيره بأحد شوارع كاركيف في أوكرانيا.

وحاول الرجل في البداية المقاومة وصد هجوم الكلبين، إلا أنه لم يصمد طويلا وسقط ، فيما استمر الكلبان في مهاجمته .

حتى أتت سيارة وتم انقاذه واستدعاء سيارة إسعاف التي قامت بنقله إلى المستشفى .