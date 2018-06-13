أبرزهم الصين.. أرامكو تنفذ مشروعات بمليارات الدولارات بـ 3 دول كبرى

علي القحطاني (صدى):

أعلن عبد العزيز الجديمي، النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في شركة ” أرامكو ” السعودية، عن سعي الشركة لتنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات في ثلاث دول كبرى، هم: ” الصين والهند وماليزيا ” ، مؤكدًا أنها تسعى لإتمام شراكات عالمية جديدة خلال العام الجاري 2018م.

جاء ذلك ضمن خطط ” أرامكو ” لتعزيز استثماراتها في أنشطة التكرير والبتروكيماويات لضمان أسواق جديدة لخامها، حيث ترى الشركة أن نمو قطاع الكيماويات هو ضرورة محورية لاستراتيجيتها الخاصة بأنشطة المصب، بهدف تقليل مخاطر تباطؤ الطلب على النفط.

وأوضح ” الجديمي ” ، أن أرامكو تخطط لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا، بالإضافة لمضاعفة إنتاج البتروكيماويات بحلول 2030، لافتًا إلى أن الشركة تضخ نحو عشرة ملايين برميل يوميًا من النفط الخام.

وفي هذا السياق، قال ” الجديمي ” : ” استراتيجيتنا بسيطة للغاية، نريد طاقة تكريرية بنحو ثمانية إلى عشرة ملايين برميل يوميًا، ونمضي قدمًا في محاولة لنكون أكبر رائد في الكيماويات بحلول 2040م ” .

جدير بالذكر، أن ” أرامكو ” ، تعمل حاليًا على توسيع أنشطتها على مستوى العالم، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات في أنشطة المصب، وزيادة طاقة وحداتها قبل طرح عام أولي العام المقبل، والذي سيكون الأكبر من نوعه في التاريخ.