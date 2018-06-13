” الإسكان ” تكشف عن إجمال الوحدات السكنية الجديدة خلال عام 2017

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة الإسكان أن إجمالي الوحدات السكنية الجديدة بسوق الإسكان خلال عام 2017، وصل لـ 401.3 ألف وحدة.

ووفقًا لمؤشر إتمام البناء الصادر عن شركة الكهرباء السعودية، بلغ عدد الوحدات السكنية الجديدة خلال الربع الأول من 2017، 100.99 ألف وحدة، وفي الربع الثاني 100.99 ألف وحدة، وفي الربع الثالث 94.24، وفي الربع الرابع 105.07.

ووفقًا للمؤشرات، جاءت جدة في الصدارة بإجمالي 56.7 ألف وحدة سكنية جديدة، خلال العام 2017، تلتها مدينة الرياض في المركز الثاني بـ 51.7 ألف وحدة جديدة، ثم مكة المكرمة في المركز الثالث بـ 38.2 ألف وحدة سكنية.