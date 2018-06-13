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الخطوط السعودية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج الخدمة الجوية

الخطوط السعودية تعلن عن بدء التقديم ببرنامج الخدمة الجوية
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية، عن بدء التقديم في برنامج ” الخدمة الجوية – المضيفين الجويين 2018 ” ، لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، وذلك طبقًا لعدة شروط منها:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ” رجال فقط ” .
– أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
– لا يشترط الخبرة السابقة.
– أن يبلغ الحد الأدنى للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد.
– أن يتناسب الوزن مع الطول حسب معايير الخطوط السعودية.
– إجادة اللغة الإنجليزية واللياقة الطبية.
– أن يكون لديه معرفة في مجال خدمة العملاء، ومهارات حل المشكلات والقدرة على التعامل مع المواقف الصعبة ومهارات اتصال وعرض ممتازة.
– أن يكون العمر بين 21 سنة و 30 سنة، حسب التقويم الهجري.

وأوضحت الخطوط السعودية، المزايا المتوفرة خلال فترة التدريب بهذا البرنامج، ومنها:

– مكافأة شهرية.
– تأمين طبي.
– تذاكر سفر حسب سياسة الشركة ” للمتدرب فقط ” .

أما عن المزايا بعد اجتياز البرنامج بنجاح، فتتمثل في:

– راتب أساسي 5855 ريال سعودي ” لحملة الثانوية ” .
– راتب أساسي 6385 ريال سعودي ” لحملة الدبلوم ” .
– راتب أساسي 6915 ريال سعودي ” لحملة البكالوريوس فأعلى ” .
– بدل نقل 400 ريال، وبدل سكن 3 رواتب أساسية سنويًا.
– تأمين طبي للموظفين ومن يعولون ” وفقًا لسياسة الشركة ” .
– بدل إنتاجية وسفر ” وفقًا لسياسة الشركة ” .
– قسيمة سفر للموظف والمعالين المستحقين ” وفقًا لسياسة الشركة ” .

كما بيّنت الشركة، الوثائق المطلوبة للتقديم بالبرنامج، ومنها:
– سيرة ذاتية محدثة، وصورة الهوية الوطنية على أن تكون صالحة لمدة شهر على الأقل.
– صورة من المؤهل تبين المعدل العام والتراكمي.
– معادلة الشهادة إذا كانت من الخارج.
– جواز سفر ساري المفعول لمدة سنتين على الأقل، وأي وثائق إضافية ذات صلة.

فيما أشارت الخطوط السعودية، إلى أن التقديم بهذا البرنامج، يستمر حتى 9/10/1439هـ الموافق 23/6/2018م، وذلك عبر الرابط التالي:هنا


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17402 ] نشر منذ 53 دقيقة

ممتاز جدا

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