برلمان كندا يدين إيران لرعايتها المستمرة للإرهاب

أوتاوا(صدى):

صوت مجلس العموم أمس الثلاثاء بكندا؛ لدعم مقترح قدمته المعارضة يُطالب بالكف فورًا عن أي مفاوضات أو مناقشات، تتعلق باستعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران.

حيث قدم البرلماني المحافظ جارنيت جينيس، مقترح يدين إيران؛ لرعايتها المستمرة للإرهاب في جميع أنحاء العالم، كما تم تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ ” كيان إرهابي ” ، وذلك بموجب القانون الجنائي الكندي.

يُذكر أن رئيس الوزراء المحافظ السابق ستيفن هاربر، كان قد قطع العلاقات الكندية الدبلوماسية مع إيران في سبتمبر 2012؛ وذلك عندما أغلق السفارة الكندية في طهران وطرد الدبلوماسيين الإيرانيين من ” أوتاوا ” .