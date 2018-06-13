شرطة حائل تكشف عن شروط الحصول على تراخيص حمل الأسلحة الفردية

علي العنزي(صدى):

صرحت شرطة منطقة حائل، بفتح المجال أمام المواطنين؛ للحصول على تراخيص حمل الأسلحة الفردية.

وعن كيفية الحصول على الترخيص، أبات شرطة حائل ممثلة بإدارة الأسلحة والمتفجرات، أن طلب الترخيص يتم تقديمه عبر البوابة الإلكترونية ” أبشر ” ، مشيرة إلى استمرار فتح باب الطلبات حتى يوم الـ 17 من شهر شوال القادم.

أما فيما يتعلق بشروط الحصول على الرخصة، فيجب أن يبلغ عمر من يرغب في الحصول عليها 21 عامًا، وألا يكون مصابًا بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، بالإضافة لأن يكون سجله خاليًا من السوابق الأمنية والجنائية.