رسميا.. مجاهد المنيع في الحزم لموسم واحد

ماجد الأشرم(صدى):

أعلن نادي الحزم، صباح اليوم الأربعاء، عن التوقيع رسميًا مع مهاجم الهلال مجاهد المنيع، وذلك لمدة موسم واحد بنظام الإعارة.

وأكدت إدارة نادي الحزم، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن رئيس النادي عبدالله المقحم، أنهى إجراءات انتقال لاعب الهلال مجاهد المنيع قبل قليل، لمدة موسم واحد بنظام الاعارة.

يشار إلى أن انضمام ” المنيع ” للحزم، جاء بناءًا على رغبته، أملًا في الحصول على فرصة المشاركة أساسيًا بدلًا من استمراره في البقاء على دكة البدلاء.

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة سامي الجابر، قد طلبت من مجاهد المنيع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البحث عن عرض انتقال إلى أي نادي يختاره على سبيل الإعارة، مما أكد أن اللاعب خارج حسابات الفريق في الموسم المقبل.