مشعل السديري يتمنى إنشاء ” جناح ” آخر لنيوم في جازان

أماني الغامدي(صدى):

أعرب الكاتب مشعل السديري، عن تمنيه إنشاء جناح آخر من مدينة نيوم ، في منطقة جازان.

وقال السديري خلال استضافته ببرنامج ” مجموعة إنسان ” : ” إذا أصبح في جناح آخر لمدينة نيوم في جازان سيتم الاستفادة منها سياحيا بشكل كبير، بسبب طقس المنطقة في الشتاء “.

وتقع مدينة نيوم شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

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