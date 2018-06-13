“التجارة” : مهرجانات المناطق الموسمية متاحة عبر برنامج تراخيص التخفيضات الإلكتروني

محمد السعران(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن إضافة عدة مهرجات موسمية تشمل مهرجان صيف جدة، ومهرجان صيف الشرقية، ومهرجان صيف أبها 39، الى خدمة التخفيضات الموسمية في نظام تراخيص التخفيضات الإلكتروني، مما سيمكن أصحاب المحلات التجارية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية لهذه المهرجانات دون ان يتم خصم أيام التخفيضات في هذه المواسم من رصيد التخفيضات الخاصة بهم والمتاح سنوياً.

وأوضحت الوزارة أن إضافة مهرجانات المناطق الى خدمة المهرجانات الموسمية في نظام تراخيص التخفيضات الالكتروني، جاء لتحفيز وتمكين اصحاب المحلات التجارية من إجراء التخفيضات في المواسم اتي تشهد زيادة نسبة المتسوقين عن باقي ايام السنة، وكذلك لتمكين المستهلكين من شراء السلع التي يحتاجونها بأسعار مخفضة.

يذكر ان نظام التخفيضات الإلكتروني الذي اطلقته وزارة التجارة والاستمثار بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال مؤخرا يتيح فرصة الاستفادة من المواسم عبر خاصية التخفيضات الموسمية والتي تم اطلاقها في الأول من شهر أبريل 2018 م.

ودعت الوزارة اصحاب المحلات التجارية والمستفيدين الى التقدم بطلب الرخص والاستفادة من هذه الخدمة عبر نظام التخفيضات الالكتروني Sales.mci.gov.sa