عيدنا أحلى بمحافظة العلا

محمد السعران(صدى):

أنهت اللجنة المنظمة لإحتفالات أهالي محافظة العلا بالعيد إستعداداتها لإستقبال عيد الفطر المبارك لهذا العام تحت شعار عيدنا أحلى.

والذي سيقام على شرف سعادة محافظ العلا الأستاذ مبارك بن عطاالله المورقي وحضور مديري الإدارات الحكومية ومشائخ وأعيان وأهالي المحافظة.

وذكرت اللجنة المنظمة بأن فعاليات العيد والتي ستقام بحديقة المنتزه الشمالي بالعلا ستنطلق مساء ثاني أيام العيد لتستمر على مدى ثلاث ليالي تتخللها العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية ومسرح الطفل والخيمة الشعبية، إضافة للأسر المنتجة ومعارض الحرف والفنون والعروض الشعبية وعروض الخيل والألعاب النارية.

وقدمت اللجنة المنظمة شكرها لسعادة محافظ العلا الأستاذ مبارك بن عطالله المورقي على متابعته المستمرة لإقامة احتفال الأهالي بالعيد، ولسعادة رئيس بلديه محافظه العلا المهندس عبدالله بن علي مكي لما تبذله بلدية المحافظة من جهود كبيرة لتهيئة موقع الحفل والمنتزهات العامّة بالمحافظة.

وفي ذات السياق تشارك إدار ة تعليم العلا في تنظيم الفعاليات الثقافية ، ومركز التنمية الإجتماعية في تنظيم فعاليات الحرفيين والأسر المنتجة كما شاركت جمعية العمل التطوعي بمحافظة العلا بأكثر من أربعين متطوع ومتطوعة في فعاليات العيد ، بدعم العديد من الجهات الأهلية والمؤسسات بالمحافظة.