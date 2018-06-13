تزامنا مع العيد..خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لمستفيدي الضمان
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
ويأتي ذلك التوجيه السامي لتوفير احتياجات مستفيدي الضمان اللازمة لعيد الفطر المبارك.
معلمة[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 29 دقيقة
يستاهلون كل خير
الله يجزاه الجنة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 9313 ] نشر منذ 27 دقيقة
الحمدلله الذي بنعمه تتم الصالحات الله ينفع بها ويرزق الجميع من فضله ويجزاء ملكنا خير الجزاء💚
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29445 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يجزاه خير الجزاء. و يهنيهم يستاهلون