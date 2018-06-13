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تزامنا مع العيد..خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لمستفيدي الضمان

تزامنا مع العيد..خادم الحرمين يوجه بصرف 1.7 مليار ريال لمستفيدي الضمان
حمود العنزي (صدى):

 

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – بصرف 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.

ويأتي ذلك التوجيه السامي لتوفير احتياجات مستفيدي الضمان اللازمة لعيد الفطر المبارك.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 29 دقيقة

يستاهلون كل خير
الله يجزاه الجنة

[ عدد التعليقات: 9313 ] نشر منذ 27 دقيقة

الحمدلله الذي بنعمه تتم الصالحات الله ينفع بها ويرزق الجميع من فضله ويجزاء ملكنا خير الجزاء💚

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