بعد قضيتي الإساءة للقبائل..استدعاء مغرد أساء لأحد كبار العلماء

على غرار ماقامت به الجهات الأمنية الأيام الماضية ،باستدعاء شخصين أساءا لقبائل الجنوب ومرابطي الحد الجنوبي، استدعت النيابة العامة ،اليوم الأربعاء، مسيء جديد.

حيث أوضحت مصادر أن النيابة قامت باستدعاء مغرد بعد رصد تغريدات له مسيئة، وتجاوزات على أحد كبار العلماء عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

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