رئيسا الاتحادين السعودي والمصري للكرة يوجهان رسالة لجماهير البلدين

ماجد محمد(صدى):

التقى رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت، بنظيره المصري هانى أبو ريدة ، بحضور رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ،أمس الثلاثاء، على هامش الإفطار الرمضاني الذي أقامه الاتحاد.

وأكد عزت وأبوريدة على عمق العلاقات بين البلدين مطالبين الجماهير بعدم الانسياق وراء التعصب الرياضي.

وأشار عزت تأكيدًا على عمق العلاقات إلى أن السعوديين يعتبرون اللاعب المصري محمد صلاح فخرا لهم متمنيا أن يكون أفضل لاعب في العالم قائلا : ” احنا بلد واحد ” .

ومن جانبه قال أبو ريدة : ” المباراة الأخيرة بين السعودية ومصر ليست معركة، الكرة وسيلة لتقريب الناس من بعضها ” ،متمنيًا تحلي جماهير البلدين بالروح الرياضية .