بالصور..الشماغ السعودي يغزو شوارع روسيا لمؤازرة الأخضر

نواف السالم(صدى):

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق مونديال روسيا 2018 ،والذي يعد أهم بطولة على مستوى العالم تحظي باهتمام عالمي.

وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على ” تويتر ” ،الحماس المسيطر على جماهير الأخضر في روسيا.

ووثقت الصور امتلاء شوارع روسيا بجماهير الأخضر مرتدية الزي الرسمي للمملكة ، في لافتة وطنية رائعة، ومبهجة، لمؤازرة الأخضر.

ومن المقرر إنطلاق المباراة الافتتاحية بين المنتخب وروسيا غدًا الخميس 14 يوينيو.