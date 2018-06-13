بالصور..الشماغ السعودي يغزو شوارع روسيا لمؤازرة الأخضر
ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق مونديال روسيا 2018 ،والذي يعد أهم بطولة على مستوى العالم تحظي باهتمام عالمي.
وأظهرت صور نشرها الحساب الرسمي للمنتخب الوطني على ” تويتر ” ،الحماس المسيطر على جماهير الأخضر في روسيا.
ووثقت الصور امتلاء شوارع روسيا بجماهير الأخضر مرتدية الزي الرسمي للمملكة ، في لافتة وطنية رائعة، ومبهجة، لمؤازرة الأخضر.
ومن المقرر إنطلاق المباراة الافتتاحية بين المنتخب وروسيا غدًا الخميس 14 يوينيو.
طلال[ عدد التعليقات: 1177 ] نشر منذ 2 ساعتين
😍😍😍